Terrorisme : menace élevée et vigilance extrême dans le monde pour les fêtes de Noël

Mais le Vieux continent n’est pas seul à se montrer aux aguets. Suite aux opérations antiterroristes menées mercredi, au cours desquelles trois djihadistes présumés membres d’un réseau ayant prêté allégeance à Daech ont été tués et quatre autres arrêtés, l’Indonésie – pays musulman le plus peuplé au monde – a annoncé le déploiement de 155.000 policiers et militaires pour les fêtes de fin d’année. Des effectifs qui seront là aussi chargés de surveiller en priorité les églises, les lieux de divertissement et les rassemblements publics. Selon les forces de l’ordre, la cellule neutralisée prévoyait de commettre des attentats-suicides à Noël.





Bien que ravagée par la guerre depuis près de six ans, la Syrie n’échappe pas elle non plus à l’accroissement de prudence. Rues quasi-désertes, caméras de surveillance autour des églises, rassemblements interdits… Dans les secteurs chrétiens de la ville de Qamichli, cité hantée par les attentats incessants des djihadistes, les habitants n’ont pas l’esprit tourné vers la fête mais plutôt vers la survie. Il faut dire que le 31 décembre dernier, trois attentats revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), dont deux à Wousta, le principal quartier chrétien, avaient fait 16 morts et 30 blessés.





"Les attentats survenus lors du réveillon du Nouvel an l'année dernière ont eu un effet négatif sur notre gagne-pain. Les gens ont maintenant peur de sortir dans les restaurants", dit le propriétaire d’un restaurant de la commune. "On ne voit plus de monde cette année (…) Le cœur n’y est pas."