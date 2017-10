Les voitures électriques bien plus fiables que celles à essence, selon une étude américaine

Les voitures électriques seraient un achat bien plus intéressant que celles utilisant des moteurs à combustion à en croire une étude menée par l’association à but non lucratif Consumer Reports. De quoi inciter à réaliser une bonne action en faveur de l'environnement ? Pas si sûr...

Cette étude relate que cette fiabilité provient du fait de l’absence de système d’alimentation en essence, de refroidissement ou de pièces d’usure comme les filtres et les bougies.