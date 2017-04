Tir de missile (raté) par la Corée du Nord : "La situation ne peut pas durer", prévient le conseiller de Trump

Preuve du rapprochement entre l'administration Trump et leurs homologues chinois, le général H.R. McMaster a pris soin de souligner plusieurs fois l'inquiétude, selon lui, des dirigeants chinois eux-mêmes sur le sujet. "Nous travaillons avec nos alliés et partenaires, et avec les dirigeants chinois, pour développer une palette d'options", a expliqué le général. Avant d'appuyer : "Nous allons devoir avoir recours aux dirigeants chinois. La Corée du Nord est très vulnérable aux pressions des Chinois".





Quelques heures plus tôt, Donald Trump avait évoqué la Corée du Nord au détour d'un tweet : "Pourquoi accuserais-je la Chine de manipuler sa monnaie tant qu'ils travaillent avec nous sur le problème nord-coréen? Nous verrons ce qui se passe!", a écrit le dirigeant américain.





En visite à Séoul, le vice-président américain Mike Pence a enfoncé le clou : "Cette provocation du Nord est le dernier rappel en date des risques auxquels vous faites face quotidiennement dans la défense de la liberté du peuple de Corée du Sud et de l'Amérique dans cette partie du monde".