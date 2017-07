Tir de missile intercontinental : la Corée du Nord affirme pouvoir désormais frapper n'importe où dans le monde

#IMMIGRATION





L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui dépend de l'Onu, vient d'annoncer que plus de 100.000 migrants et réfugiés sont arrivés depuis janvier en Europe en traversant la Méditerranée, et 2.247 sont décédés ou portés disparus. L'occasion de revoir ce reportage de TF1 avec les agents de Frontex, l'Agence européenne chargée de surveiller les frontières.