Tir de missiles nord-coréens : la Chine veut "désamorcer la crise"

Alors qu'une réunion en urgence est prévue ce 8 mars, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné avec force mardi soir les derniers tirs de missiles nord-coréens, jugés comme une "grave violation" des résolutions de l'ONU et a exprimé son inquiétude face au "comportement de plus en plus déstabilisateur" de Pyongyang. Le Conseil de sécurité promet de "prendre d'autres mesures significatives" pour sanctionner le régime de Kim Jong-Un.





Le texte, rédigé par les Etats-Unis, a été approuvé à l'unanimité par les quinze pays membres du Conseil, et ce, malgré les tensions entre la Chine et les Etats-Unis.