Toutes ces fois où, par le passé, Hollywood a évoqué publiquement l'attitude d'Harvey Weinstein

Aux Oscars 2013, le comédien et auteur Seth McFarlane plaisante après l'annonce des cinq actrices nommées pour l'Oscar du meilleur second rôle féminin : "Félicitations (...), vous n'aurez plus besoin de faire semblant d'être attirées par Harvey Weinstein". Il a expliqué mercredi sur son compte twitter qu'en 2011 l'actrice Jessica Barth, avec qui il a joué dans les films "Ted", lui a confié avoir subi des "tentatives d'avances" du producteur. Deux ans plus tard, "je n'ai pas pu résister à lui envoyer un méchant coup", écrit-il, soulignant son "dégoût" et sa "colère" malgré son sourire sur scène.





Dans le magazine New Yorker, qui a publié mardi une longue enquête sur Harvey Weinstein, Jessica Barth affirme que le magnat du cinéma lui aurait demandé de lui faire un massage alors qu'il était nu.