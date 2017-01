Italie : un nouveau séisme ressenti jusqu’à Rome

D'autres secousses, plus violentes, ont eu lieu dans la foulée de 5,7 à 11h14 et de 5,5 à 11h25. "Je ne sais pas si on a fait quelque chose de mal, je me le demande depuis hier, 1,5 à 2 mètres de neige et maintenant aussi le tremblement de terre. Que

dire ? Je n'ai plus de mots", a déclaré à la télévision le maire d'Amatrice, Sergio Pirozzi.

"Nous essayons de nous relever, tant de sacrifices, puis la secousse du 30 octobre, puis des chutes de neige comme on n'en avait pas vu depuis 50 ans, les températures les plus basses depuis 25 ans, tout d'un seul coup", a-t-il ajouté.





Outre le métro de Rome, la société des chemins de fer italiens a suspendu provisoirement plusieurs lignes dans la région, remplacées par des bus le temps d'effectuer les contrôles nécessaires sur les voies. Mais la neige rendait les opérations difficiles.