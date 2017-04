"Très belle" ou "déprimant" : le premier portrait officiel de Melania Trump fait réagir les internautes

Ex-mannequin d'origine slovène âgée de 46 ans, Melania Trump vit encore à New York avec son fils, Barron, malgré l'arrivée du magnat de l'immobilier à la Maison Blanche le 20 janvier. Elle se rend cependant souvent à Washington pour des apparitions officielles, et retrouve le président républicain dans leur résidence privée de Floride, Mar-a-Lago, où il aime passer ses week-ends. Posté sur le compte Twitter officiel de la Première dame, le portrait de Melania Trump a déjà été retweeté près de 8.600 fois et salué par 43.300 "likes", suscitant plus des milliers de commentaires... et un vif débat.





"La meilleure Première dame de tous les temps", "très belle", "éblouissante comme toujours", ont écrit de nombreux admirateurs et admiratrices tandis que d'autres se gaussaient des retouches apportées à l'image, jusqu'à pratiquement flouter le teint de l'ex-mannequin.