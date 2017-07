Trois morts dans l'incendie d'une tour de 36 étages à Hawaï

Au moins trois personnes sont décédées et une douzaine d'autres, dont un pompier, ont été blessées au cours de l'incendie spectaculaire d'une tour de 36 étages à Honolulu, capitale de l'Etat américain de Hawaï.





Des flammes et une épaisse fumée noire se sont échappées de l'immeuble résidentiel durant l'incendie qui a duré quatre heures et a provoqué une pluie de bris de verre tombant des fenêtres. Selon le journal Honolulu Star Advertiser, parmi les trois personnes décédées au 26e étage, se trouvent une femme et son fils adulte. Une douzaine de personnes ont été blessées, des résidents et un pompier, a ajouté la même source.





Le bâtiment, le Marco Polo Building, ne semblait pas pourvu de système d'extincteur automatique à eau.