Tromelin, cet îlot français minuscule dont Marine Le Pen craint qu'il ne soit "bradé"

Depuis, la question de la souveraineté de Tromelin n’a cessé d’empoisonner les relations entre les deux pays. Pas moins de 20 années de négociations - entamées en 1990 par François Mitterrand et poursuivies sous les présidences Chirac et Sarkozy - ont été nécessaires pour qu’un accord soit signé le 7 juin 2010. Ce dernier prévoit une "cogestion" économique, scientifique et environnementale de l’île.





Et cette cogestion sera examinée à l'Assemblée nationale le 18 janvier. Gare à la levée de boucliers : "Jusqu'où la France peut-elle se rabaisser ? Un pays a-t-il le droit de douter à ce point de lui-même pour qu'il en arrive à brader sa souveraineté ?", écrivent ce lundi dans une tribune publiée par Le Figaro l'écrivain Irène Frain et le député du Tarn Philippe Folliot, qui avait déjà mené la fronde et était parvenu à retarder l'accord lors d'un premier passage à l'Assemblée en 2013. Même tonalité du côté de Marine Le Pen, qui a dégainé mardi mardi matin un communiqué demandant à François Hollande de retirer ce projet de l'ordre du jour. "Les quelques semaines de vie qui restent à l’actuel gouvernement ne l’autorisent pas à brader une parcelle du territoire national", considère la présidente du FN.





Le projet de loi en question souligne pourtant bien qu'il "ne saurait être question", avec cet accord "de cogestions sectorielles et géographiquement circonscrites", "que la France renonce à la souveraineté sur Tromelin"