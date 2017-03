Trump désavoué sur l'Obamacare : l'Amérique est-elle devenue ingouvernable ?

Au-delà de la bataille entre les Républicains les plus modérés et les plus conservateurs, d'autres luttes ont aussi joué dans l'abandon de l'abrogation. "On a une lutte entre les Républicains et Donald Trump. Lutte qui dure maintenant depuis deux ans", explique l'invité. Les financiers du parti se sont entre autres impliqués dans cette campagne contre la réforme, "promettant même des millions de dollars de financement pour les Républicains qui voteraient contre". Les divisions devraient cependant se faire discrètes pendant quelques temps pour laisser place à la cohésion sur les réformes économiques. "On est plus dans ce qui leur plaît, ce qu'ils défendent", argumente Jean-Éric Branaa.