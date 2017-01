Trump et Netanyahu main dans la main contre la politique d'Obama

Benjamin Netanyahu "a exprimé son désir de travailler étroitement avec le président Trump pour forger une vision commune afin de faire avancer la paix et la sécurité dans la région" à l'issue de leur entretien téléphonique. Et un premier dossier délicat a été évoqué : l'accord nucléaire conclu en 2015 avec l'Iran en contrepartie de la levée des sanctions économiques qui pesaient sur Téhéran. Un accord mené sous l'égide de Barack Obama, et que Netanyahu avait qualifié "d'erreur historique". "La première priorité de l'Etat d'Israël est de lever la menace que fait peser le mauvais accord nucléaire conclu par l'Iran", avait annoncé Netanyahu avant l'entretien téléphonique. Un sujet qui prime sur la guerre en Syrie, avait-il ajouté.





Ainsi, inquiet d'être sous la menace de son voisin iranien, qui a réclamé à plusieurs reprises la destruction pure et simple de l’État hébreu, le Premier ministre israélien avait besoin de garanties du nouveau locataire de la Maison Blanche. Rien n'a filtré à ce sujet pour le moment. Tout juste sait-on que pendant la campagne présidentielle, Donald Trump avait qualifié cet accord conclu avec Téhéran "d'un des pires qui a jamais été signé". Ce qui donc laisse penser que les deux hommes ne sont pas résolument opposés sur cette question, bien au contraire.