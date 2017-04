Trump juge la relation avec la Russie "au plus bas de tous les temps"

Une rencontre américano-russe qui a vu les deux ancens rivaux de la Guerre froide étaler leurs divergeances d'opinion sur la Syrie et une forme de statu quo. Rex Tillerson, ex-PDG d'ExxonMobil et qui avait été décoré par Vladimir Poutine en 2013, a regretté le "faible niveau de confiance" qui prévaut entre les deux pays. "Les deux plus grandes puissances nucléaires ne peuvent pas avoir ce genre de relations", a-t-il souligné, lors d'une longue conférence de presse avec M. Lavrov, où les deux hommes se sont quasiment ignorés.





Si le secrétaire d'Etat a plaidé pour "lutte implacable contre le terrorisme", les Etats-Unis et la Russie conservent une posture diamétralement opposée concernant la Syrie. Tant sur la responsabilité du régime dans l'attaque du 4 avril sur la localité syrienne de Khan Cheikhoun (87 morts, dont 31 enfants), que sur le sort du président Assad. Ainsi, déterminé à "mettre fin à cette guerre civile brutale (et) vaincre les terroristes", Trump a estimé au sujet de son homologue syrien que "quand on balance du gaz, des bombes ou des barils d'explosifs (...) au milieu d'un groupe de gens (...) on est un animal", dans une interview à la télévision Fox Business diffusée mercredi matin.