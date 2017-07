TRUMP : MEILLEUR AMI DE LA FRANCE ? - Posez toutes vos questions à Bénédicte Le Chatelier et ses invités

Match retour entre Macron et Trump. Après la poignée de main, musclée et commentée, au sommet de l’OTAN à Bruxelles fin mai, Emmanuel Macron a tenu à s’offrir une revanche sur le volubile président américain. Pour preuve, le chef de l’État a relancé plusieurs fois au téléphone son homologue outre-Atlantique, pour que ce dernier assiste au traditionnel défilé du 14 juillet. L’évènement est d’autant plus symbolique qu’il coïncide, à quelques mois près, avec le centenaire de l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Allemagne nazie en 1917. Quels sont les objectifs d’Emmanuel Macron dans cette invitation, alors que Donald Trump fait figure du président américain le plus détesté de l’histoire par les Français ? Cette opération sonne avant tout comme un joli coup médiatique et politique. Dans un premier temps, il s’agit pour Emmanuel Macron d’affirmer la coopération militaire entre les deux puissances, sur de multiples fronts, qui seront d’ailleurs largement abordés par les deux chefs d’état. Ainsi la situation en Syrie, la menace nord-coréenne, les frictions commerciales et militaires avec la Chine et la destruction de Daesh seront au centre de leurs échanges. La cérémonie, qui sera rediffusée partout dans le monde, d’autant plus avec la venue de l’ex-pape de la téléréalité, lancera un message fort sur l’échiquier de la diplomatie internationale. Mais les objectifs de Macron vont plus loin. La parade du 14 juillet est l’occasion de faire étalage de la puissance militaire de la France, qui reste un des premiers acteurs mondiaux sur ce plan. La portée symbolique de la cérémonie est aussi à prendre en compte, Emmanuel Macron voulant certainement exprimer sa solidité face à Donald Trump. Alors, la visite de Donal Trump en France est-elle nécessaire ? Permettra-t-elle au président français de réaffirmer sa force face à son tonitruant homologue ? En mauvaise posture aux États-Unis, cette visite officielle est-elle une bonne occasion à prendre pour Trump ?





