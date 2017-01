"Trump Regrets" : le compte Twitter qui rassemble de plus en plus d'électeurs déçus

"Retweeting everyone who regrets voting for Trump." Soit littéralement "on retweete tous ceux qui ont regretté d’avoir voté pour Donald Trump." A bien regarder, le compte Twitter @Trump_Regrets ressemble à un cimetière de rêves dans lequel tous les électeurs déçus de la politique de Donald Trump manifestent leur désarroi. Une démarche qui prend plus de résonance après le décret migratoire que le Président américain a signé vendredi à l’encontre des ressortissants de sept pays musulmans et des réfugiés.





Open Culture relaie le compte Twitter en ces termes : "Le compte @Trump_Regrets retweete tous ceux qui ont regretté d’avoir voté pour Donald Trump. Sans réfléchir en novembre dernier"