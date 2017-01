Trump se lâche contre un journaliste de CNN : "Vous vous taisez !"

Après les conflits d'intérêts, le piratage annoncé de l'élection présidentielle par la Russie, c'était l'un des éléphants dans le magasin de porcelaine qui devaient être évoqués lors de la première conférence de presse du "president-elect" : l'espionnage dont Donald Trump aurait fait l'objet, toujours par la Russie, selon les révélations de BuzzFeed, reprises par CNN.





Et là, on a bien cru que Donald Trump allait péter les plombs, dans la même veine de ce qu'il avait pu écrire sur Twitter, quelques heures plus tôt : "Je trouve honteux que les agences de renseignements aient eu des informations fausses. Je dis que ce sont des choses qui se sont passées durant l'Allemagne nazie. Buzzfeed est une poubelle, je pense qu'ils vont en supporter les conséquences."