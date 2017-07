Les personnes transgenres ne pourront pas servir dans l'armée, annonce Trump

"Après consultation avec mes généraux et des experts militaires, veuillez noter que le gouvernement des États-Unis n’acceptera plus les personnes transgenres à servir en aucun cas dans l’armée américaine. Notre armée doit être concentrée sur une victoire totale et décisive et elle ne peut pas supporter le fardeau des coûts médicaux énormes et le chaos que les transgenres pourraient installer. Merci", a tweeté le Donald Trump.