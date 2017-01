Trump vs la presse : applaudi et acclamé, le président a-t-il payé des chauffeurs de salle ?

Et les réactions de ce type vont se succéder pendant sa conférence. Lorsqu'il demande si Hillary Cliton aurait été "plus dure" avec Vladimir Poutine que lui, certaines voix s'élèvent pour répondre "non", comme on pourrait l'entendre de la bouche de militants lors d'un meeting.





Autre exemple : lorsqu'un journaliste lui demande s'il comptait publier ses déclarations de revenus. Donald Trump lui a alors répondu que "les seuls qui s'intéressaient à ses impôts étaient les journalistes". Et là encore, il a reçu une pluie d'acclamations suite cette absence de véritable réponse.





Ce qui n'a pas échappé à certains internautes comme le relève le Huffington Post. L'une d'entre eux, demandant sur Twitter aux journalistes d'arrêter de les applaudir. "Journalistes, n'applaudissez pas, FAITES VOTRE MÉTIER ET POSEZ DES QUESTIONS, BON SANG.