Un an après le putsch raté, le président turc Recep Erdogan promet d'"arracher la tête des traîtres"

Un an jour pour jour après le putsch raté du 15 juillet 2016, le président turc Recep Tayyip Erdogan et des centaines de milliers d’habitants d’Istanbul se sont réunis vers un des ponts qui enjambe le Bosphore. C’est à ce même endroit où les combats entre les rebelles et l’armée ont démarré l’an passé.





Pour l’occasion, le président turc inaugurait aussi un monument en hommage aux 249 personnes tuées la nuit du putsch manqué. L'épisode le plus sanglant a eu lieu sur l'un des ponts qui enjambe le Bosphore, désormais rebaptisé "pont des Martyrs du 15 juillet".