Tuerie à l’aéroport de Fort Lauderdale : un acte prémédité ?

Esteban Santiago avait-t-il prémédité son projet macabre ? L'ancien soldat américain de 26 ans, accusé d’avoir abattu cinq personnes et blessé six autres vendredi à l’aéroport de Fort Lauderdale, semble, d’après les autorités, s’être rendu d’Alaska en Floride dans le but délibéré de perpétrer cette tuerie.





Rien n'indique d’ailleurs qu'il ait eu la moindre altercation à bord de l'avion à bord duquel il avait pris place au départ d'Anchorage ni à son escale à Minneapolis ni à son arrivée à Fort Lauderdale. "Il apparaît qu'il est venu ici pour mener cette attaque horrible", a ainsi souligné George Piro, agent spécial du Federal Bureau of Investigation (FBI) en poste à Miami, selon qui aucune hypothèse n’est pour l’instant écartée.