Tuerie d'Orlando : la veuve d'Omar Mateen inculpée pour complicité avec une organisation terroriste

La veuve d'Omar Mateen, qui a tué 49 personnes dans une boîte de nuit gay d'Orlando en juin 2016, a été formellement inculpée ce mardi 17 janvier pour complicité avec une organisation terroriste et obstruction à la justice.





D'après l'acte d'accusation, Noor Zahi Salman, américaine d'origine palestinienne, a "en connaissance de cause aidé Omar Mateen", au moins entre fin avril 2016 et l'attaque du 12 juin, dans sa "tentative d'apporter un 'soutien et des ressources substantielles'" à "une organisation étrangère terroriste, à savoir Daech". En outre, Noor Zahi Salman, 30 ans, "a volontairement induit en erreur" les enquêteurs de la police de Floride et les agents du FBI, ajoute l'acte d'inculpation obtenu par l'AFP.