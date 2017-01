Tuerie de Charleston : Dylann Roof condamné à mort pour ses neuf meurtres racistes

Convaincu d'une suprématie des Blancs sur les autres races qu'il considère inférieures, Dylan Roof n'aura jamais cherché à atténuer ses crimes, poussant la provocation jusqu'à porter lors de récentes audiences des chaussures affichant des symboles racistes.





La fusillade qu'il a perpétrée avait d'autant plus marqué l'opinion publique nationale et internationale qu'elle avait ensanglanté le 17 juin 2015 une église, et pas n'importe laquelle : un lieu symbole de la lutte des noirs contre l'esclavage.