Tuerie de Las Vegas : accro au poker, radin, sous médicaments... nouvelles révélations sur Stephen Paddock

Plus d'une semaine après la tuerie de Las Vegas qui a coûté la vie à 58 personnes et en a blessé 500 autres, on en sait toujours très peu sur la vie de Stephen Paddock. L'Américain de 64 ans, qui s'est donné la mort après le carnage, n'a laissé aucune indication quant au motif de son geste, et les enquêteurs ont bien du mal à comprendre comment il en est arrivé à penser et planifier un tel massacre. Lundi soir, la chaîne américaine CNN a publié un document inédit éclairant de nouvelles facettes de la personnalité du tueur : une déposition datée de 2013 suite à un incident remontant à 2011 alors que Stephen Paddock séjournait à l'hôtel-casino Cosmopolitan de Las Vegas. Après avoir glissé sur le sol de sa chambre et s'être blessé, selon lui, il avait porté plainte contre l'établissement et fait une déposition de 97 pages à son avocat. Déposition qui a été transmise au FBI, selon CNN.