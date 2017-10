Tuerie de Las Vegas : la chambre d'hôtel qui a servi de repaire à Stephen Paddock ne sera plus louée

C’est depuis la corniche de cette chambre d’hôtel, située au 32e étage du Mandalay Bay and Casino, que le titeur a mené sa sanglante épopée, tuant 58 innocents et blessant plus de 515 passants, durant un fetival de Country dimanche 1er octobre à Las Vegas. Le groupe américain MGM Resorts International, propriétaire de l’établissement, a déclaré qu’il n’avait "aucune intention" de louer à nouveau la salle qui a servi de repaire au tireur, Stephen Craig Paddock, un Américain blanc de 64 ans, au profil banal, selon la description de la police américaine.





"Ce fut une terrible tragédie perpétrée par un homme méchant", a déclaré MGM à Newsweek, dans un communiqué. "Nous n'avons pas l'intention de louer à nouveau cette chambre, nous avons collaboré avec les forces de l'ordre depuis le moment où cela s'est produit, ce qui inclut la préservation des preuves", a indiqué le groupe hôtelier. Le propriétaire de l’hôtel n’a toutefois pas précisé ses intentions concernant le devenir de la pièce.