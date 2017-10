Tuerie de Las Vegas : les détails glaçants de la note laissée par Stephen Paddock

Cette note n'était ni une lettre de revendication, comme certains ont pu le croire, ni un testament, ni une lettre d'adieu. Selon le reportage de "60 minutes", elle contenait en réalité les détails et la préparation minutieuse du tueur pour s'assurer de faire un maximum de victimes. Sur ce bout de papier, retrouvé par l'un des premiers policiers américains à avoir pu pénétrer dans la chambre d'hôtel du sexagénaire, étaitent inscrits de multiples calculs permettant notamment de déterminer la trajectoire des balles tirées, pour bien s'assurer qu'elles percuteraient leurs victimes. "J'ai vu que [Stephen Paddock] avait inscrit la distance et la hauteur à laquelle il se trouvait par rapport à la foule, la trajectoire de la balle, et quel impact les tirs auraient dans la foule", a ainsi raconté David Newton aux journalistes de l'équipe de "60 minutes". "Il a tout noté et calculé pour savoir où il fallait tirer afin d'atteindre ses cibles".