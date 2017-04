Tuerie raciste de Charleston : déjà condamné à mort, Dylann Roof écope de 9 peines de prison à vie

Joseph Roof, le grand-père du jeune homme, a présenté ses plus plates excuses aux familles des victimes. "Je tenais à répéter haut et fort combien nous sommes désolés. Nous sommes aussi désolés que nous puissions l’être. Nous regrettons ce qu’il s’est passé. Des vies ont été ruinées et je ne peux rien faire pour revenir en arrière". Il a également fait part de son incompréhension quant au geste de son petit-fils : "J’irai dans ma tombe sans avoir trouvé d’explication".