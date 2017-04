Tueur de Cleveland : comment les employés d’un McDonald’s ont essayé de l’arrêter…avec des frites

Après avoir averti la police, les employés auraient cherché à retenir le meurtrier présumé le plus longtemps possible à la borne de retrait de commande, prétextant un peu d’attente pour faire les frites. "Mais il a juste pris ses nuggets en disant, "je dois partir", et il s’en est allé", décrit le responsable du restaurant. Un départ sans se presser, ajoute-t-il.





Sa cavale de trois jours s’est finalement arrêtée quelques mètres plus loin, après une rapide poursuite et son suicide au volant de sa voiture.