Tunisie : un Français condamné à quatre mois et demi de prison ferme pour avoir embrassé son amie

Depuis le 6 octobre, Nessim Ouadi, citoyen franco-algérien de 33 ans, dort en prison en Tunisie. La raison ? Il a embrassé son amie tunisienne de 44 ans dans une voiture. Le jeune homme a été condamné à quatre mois et demi de prison ferme. La liste des charges retenues contre lui est longue : "atteinte à la pudeur, atteinte aux bonnes moeurs, outrage à un fonctionnaire public, état d'ébriété et refus d'obtempérer", selon les précisions de France 2 et Libération.





Le 29 septembre dernier à Gammarth, au nord-est de Tunis, Nessim Ouadi, cadre à Marseille, prenait un verre avec son amie, par ailleurs condamnée à trois mois de prison ferme pour la même affaire. En sortant d'une boîte de nuit très fréquentée, la quadragénaire a raccompagné son ami en voiture avant de s'arrêter aux abords d'une route touristique. Alors qu'ils étaient en train de s'embrasser, une patrouille de police a toqué à la fenêtre pour leur demander leurs papiers. La citoyenne tunisienne a obtempéré, le trentenaire ne parlant pas arabe n'a pas immédiatement réagi. C'est alors que les policiers ont décidé de faire sortir de force Nessim Ouadi du véhicule tout en l'insultant, selon les propos de l'avocat du jeune homme à Libération.