Turquie : 10.000 internautes visés par une enquête pour "terrorisme" ou "injure" au gouvernement

Les autorités turques enquêtent sur environ 10.000 internautes, qu'ils soupçonnent d'activités terroristes ou d'injure aux responsables politiques sur internet. Selon le ministère de l'Intérieur, qui en a fait l'annonce samedi 24 décembre par communiqué, ces enquêtes interviennent dans le cadre de la "lutte contre le terrorisme, qui se poursuit avec détermination partout, y compris sur les réseaux sociaux".





Depuis le putsch raté en juillet dernier et le lancement de l'état d'urgence, les autorités turques ont lancé une vaste purge à travers tout le pays, à l'encontre notamment des partisans de son ancien allié, le prédicateur Fetullan Güllen, exilé aux Etats-Unis. Au total, plus de 1600 internautes ont été arrêtés, accusés de "propagande ou d'apologie du terrorisme", ou bien d'"injure aux responsables de l'Etat", précise le ministère de l'Intérieur. Et ce, alors que les défenseurs des droits de l'Homme s'inquiètent de la répression envers toute forme d'opposition en Turquie.