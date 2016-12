Turquie : 29 putschistes présumés jugés à Istanbul

Les premières audiences doivent durer quatre jours, selon l'agence de presse progouvernementale Anadolu. Elles ont débuté ce mardi avec la lecture de l'identité des accusés et des faits qui leurs sont reprochés, avant que ne soient entendus les arguments de la défense. Ces policiers sont accusés d'avoir refusé d'obéir à des ordres leur intimant de défendre le président Erdogan, la nuit du putsch manqué.





Vingt-et-un d'entre eux risquent chacun jusqu'à trois peines de prison à perpétuité pour, notamment, "tentative de renversement de l'ordre constitutionnel" et "tentative de renverser le gouvernement ou de l'empêcher de remplir ses devoirs". Les huit autres risquent jusqu'à 15 ans d'enfermement pour "appartenance à une organisation terroriste armée".





Depuis le loupé du putsch, le pouvoir turc a entamé une purge gigantesque, notamment au sein de sa fonction publique. et plus généralement dans tout le pays. Ainsi, des dizaines de milliers de personnes - juges, enseignants, policiers, fonctionnaires - sont poursuivis en raison de leur sympathie à l'égard de Fetullah Gülen, le prédicateur anciennement allié et maintenant opposant à Erdogan, exilé aux Etats-Unis.