Turquie : Trump félicite Erdogan pour sa victoire étriquée au référendum (et le remercie pour son soutien en Syrie)

Si les rapports sont tendus avec les Européens, il n’en est rien avec les Américains. Après sa courte victoire dimanche lors du référendum sur l’accroissement de ses pouvoirs, le président turc Recep Erdogan a reçu lundi soir les félicitations directes de Donald Trump. La Maison-Blanche a fait savoir que les deux dirigeants avaient échangé par téléphone. Ils n’ont, a priori, pas évoqué les doutes pesant sur le déroulement du scrutin et sur ses résultats ni au possible rétablissement de la peine de mort, envisagé par Erdogan.





Quelques heures plus tôt pourtant, le département d'Etat américain (l’équivalent du ministère des Affaires étrangères, ndlr) avait pris note des inquiétudes exprimées par les observateurs de l'OSCE, mettant en exergue les "irrégularités" observées le jour du vote. S'il n'avait pas remis en cause les résultats de cette consultation, il avait exhorté les autorités turques à respecter l'opposition et la liberté d'expression.