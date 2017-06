Turquie : la police tire des balles en caoutchouc sur les manifestants durant "la Marche des fiertés"

Cette semaine, les organisateurs avaient réitéré leur détermination à maintenir la manifestation, interdite pour la troisième année consécutive et qui coïncidait cette fois avec le premier jour de la fête célébrant la fin du mois de jeûne musulman du ramadan. Après des menaces de groupes conservateurs et d'extrême droite, les autorités avaient annoncé hier, samedi interdire cette manifestation pour préserver "l'ordre public" et la "sécurité des touristes".





Les organisateurs avaient alors annoncé qu'ils maintiendraient l'événement et encore affiché dimanche leur détermination, assurant dans un communiqué : "Nous n'avons pas peur, nous sommes là, nous ne changerons pas. Vous avez peur, vous changerez et vous vous y habituerez". Cette semaine, onze militants ont été jugés à Istanbul pour avoir bravé l'interdiction de la Gay Pride de 2016, mais ils ont été acquittés. Les années précédentes, ces manifestations s'étaient pourtant déroulées sans incidents.