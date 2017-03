Turquie : la crise avec l'Europe divise le pays

TENSION - Dans les rues d'Istanbul, le portrait du président Erdogan est omniprésent. Et pour cause : l'homme est en campagne pour son référendum destiné à élargir son pouvoir. Mais c'est bien la crise entre la Turquie et l'Europe qui occupe toutes les têtes. Alors qu'un journal pro-gouvernemental dépeint, en Une, Angela Merkel grimée en Hitler, la tension semble à son comble. Les débats, eux, ne font que commencer.