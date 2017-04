Turquie : un Français meurt dans un accident de montgolfière, l’attraction touristique de la Cappadoce

Cet accident vient entacher une fois de plus l’image de la Cappadoce. Les vols en montgolfière y sont une attraction particulièrement appréciée des touristes, mais depuis le début de l’année, les drames se multiplient. En mars dernier, 49 touristes avaient ainsi été blessés dans un accident entre trois engins similaires et en février, un Danois est décédé après être tombé d'une nacelle. En 2013 et en 2014, une Chinoise et des touristes brésiliennes avaient perdu la vie.