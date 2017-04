POUVOIR - En Turquie, à la veille du référendum qui pourrait élargir les pouvoirs du président Recep Tayyip Erdogan, le "oui" et le "non" sont au coude à coude. S’il l’emportait, il pourrait avoir les pleins pouvoirs. Il propose notamment de supprimer le poste de Premier ministre et de mettre fin au régime parlementaire en vigueur.