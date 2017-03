Twitter a supprimé 377.000 comptes faisant l'apologie du terrorisme en six mois

En plus de l’annonce de ces chiffres, Twitter a également annoncé avoir engagé un partenariat depuis 2010 avec Lumen, un organisme de recherche américain. L’idée de cette coopération est que Twitter fournisse à Lumen, qui agira comme une "tierce partie indépendante", une copie des demandes de suppression des comptes, afin que "chacun puisse voir quel type de contenu a été retiré et qui en a fait la demande". Cependant, Twitter se réserve le droit de ne pas transmettre certaines informations, comme les adresses personnelles et les numéros de téléphone, pour des questions de respect de la vie privée.