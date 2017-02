Uber : une "enquête urgente" ouverte après des accusations de harcèlement sexuel

CINÉMA





Si vous l'avez raté, la Berlinale a créé la surprise samedi soir en récompensant le film "On body and soul" de la Hongroise Ildiko Enyedi. Le film raconte une histoire d'amour dans un abattoir. "Le jury est tombé amoureux de ce film, non seulement grâce à ses qualités mais aussi car il nous rappelle un mot que nous utilisons parfois trop facilement: la compassion", a déclaré son président, le cinéaste Paul Verhoeven.