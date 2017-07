Un Américain de 13 ans tué en plein match de basket par une balle tombée du ciel

Ses amis, incrédules, ont d’abord cru à une crise d’épilepsie. Il était environ 21h30 samedi soir quand, en plein milieu d’un match de basket disputé sur un terrain de son quartier d’Hammond, tout près de Chicago, Noah Inman, 13 ans, s’est effondré. Les secours, vite dépêchés sur place, n’ont rien pu faire. Et, après sept jours passés dans le coma, l’adolescent a succombé, révèle ce mercredi The Chicago Tribune. La cause du décès a été rapidement identifiée : une balle tombée du ciel.