Un an après, la Belgique pleure les victimes des attentats de Bruxelles

Un an jour pour jour après les attentats qui ont frappé Bruxelles, faisant 32 morts et plus de 320 blessés, la Belgique a rendu hommage aux victimes ce mercredi. En présence du roi Philippe et de la reine Mathilde, une émouvante journée de commémorations a démarré avec une minute de silence à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, lieu où, à 7h58, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, jihadistes affiliés au groupe Etat islamique (EI), avaient déclenché leur charge de TATP dans le hall des départs, tuant 16 personnes.





Ainsi, un an après, à la même heure, plusieurs centaines de personnes, allant des victimes aux secouristes en passant par les employés de l'aéroport et représentants des plus hautes autorités du royaume, se sont recueillies sur le terre-plein situé juste devant l'entrée du hall des départs. La courte cérémonie a été ponctuée par une ballade rock, interprétée par Eddy Van Calster, le mari d'une employée de l'aéroport, Fabienne, 51 ans, décédée lors de l'attentat.