Un an après le putsch manqué contre Erdogan, la chasse aux sorcières continue en Turquie

Le 15 juillet 2016 peu après 22h, des militaires putschistes prennent les armes et tentent de prendre le contrôle de plusieurs places stratégiques à Ankara et Istanbul. Les combats font rage dans la plus grande confusion, les militaires tirent dans la foule et le Parlement est bombardé. Le visage du président Recep Tayyip Erdogan apparaît alors en direct sur le téléphone d’une présentatrice. Le président islamo-conservateur exhorte la population à résister et à se rassembler sur les grandes places pour exprimer leur soutien au régime. Les combats durent toute la nuit et font 249 morts parmi les civils, mais au petit matin, la plupart des militaires dissidents ont été arrêtés.