Un an après le coup d’Etat manqué, les purges se poursuivent en Turquie

UN AN APRÈS - Le régime turc veut envoyer une image au monde, un an après le coup d’Etat manqué contre Recep Tayyip Erdogan, l’image d’une foule rouge compacte réunie dans les rues d’Istanbul. Mais loin des cérémonies officielles les purges se poursuivent : 7.000 policiers et militaires ont été limogés, accusés de soutenir le putsch. En un an plus de 100.000 militaires, policiers et fonctionnaires ont été mis à pied et 50.000 personnes arrêtées.