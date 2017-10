Un Brexit sans accord : Londres affirme qu'elle ne bluffe pas et tacle Macron

Alors qu'est ce qui coince ? Le principal point de blocage des négociations repose sur le montant de la facture du Brexit. Si les Européens ne communiquent pas précisément sur cette somme, une estimation de 60 milliards d'euros est souvent mentionnée. Une facture salée, qui correspond aux engagements financiers pris par le Royaume-Uni en tant que membre de l'Union Européenne, autrement dit son "solde de tout compte".





D'un côté, Theresa May assure que le Royaume-Uni paiera mais laisse planer le doute quant au montant. La chef du gouvernement laisse entendre que le règlement définitif de ce problème aurait lieu lors de l'accord final sur le Brexit, plus tard donc. Pas de quoi rassurer les 27 membres de l'UE qui demandent de clarifier les choses avant d'aller plus loin dans les négociations. "Nous n'avons pas fait aujourd'hui la moitié du chemin", a indiqué Emmanuel Macron vendredi , au terme du conseil européen de Bruxelles, remarquant tout de même "une bonne volonté britannique manifeste" ces dernières semaines dans les négociations. "Le problème aujourd'hui de Theresa May, c'est que celles et ceux qui ont prôné le Brexit n'ont jamais expliqué au peuple britannique quelles en étaient les conséquences", a-t-il expliqué.