VIDÉO - Un soldat britannique diffuse une chanson d'Ariana Grande depuis Raqqa en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester

Rien qu'à entendre son accent, on devine que ce curieux personnage aux cheveux blancs vient de Manchester. Sur son treillis militaire plein de poussière, il arbore fièrement les écussons des YPG, les unités de combat des Kurdes syriens qui sont encore contre Daech depuis plusieurs années.





L'homme s'adresse à la caméra depuis le centre de Raqqa, en Syrie, avec une aisance particulière. Normal, puisqu'avant de prendre les armes contre Daech, il était acteur et tournait dans des films, dont Pirates des Caraïbes. Il se présente, Michael Enright, et explique qu'il se trouve sur le square Al-Naim, l'une des places centrales de la ville syrienne, là où trois ans auparavant, les djhiadistes s'amusaient à frimer en faisant des dérapages aux commandes de leurs tanks. Là, aussi, où ces mêmes hommes ont torturé, décapité et exhibé les corps des habitants de la ville.





Après avoir participé à la bataille du dernier grand fief de l'organisation terroriste aux côtés des combattants kurdes, le Britannique exprime sa fierté et son émotion. Lui-même mancunien, il sort alors sont téléphone et diffuse alors la chanson d'Ariana Grande "Bang Bang" autant en hommage aux victimes de sa ville qu'en défi aux terroristes.