Un des derniers éléphants aux "défenses géantes" tué au Kenya

Âgé d'environ 50 ans, Satao II était doté de deux défenses pesant plus de 50 kilos chacune, tellement longues qu'elles touchaient pratiquement le sol. "Il avait survécu à de nombreuses sécheresses et probablement à d'autres tentatives de braconnage", a regretté l'ONG. La mort de Satao II signifie qu'il ne reste plus que 25 éléphants dotés de telles défenses à travers le monde, dont 15 au Kenya. Et Richard Moller d'ajouter : "Ce sont des icônes, de véritables ambassadeurs des éléphants".





Tués pour leurs défenses en ivoire, qui alimentent principalement le marché asiatique, les éléphants sont décimés par le braconnage. Et leur protection, notamment par des rangers de mieux en mieux armés, est compliquée par l'immensité des zones à surveiller. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), la population des éléphants d'Afrique vient d'enregistrer sa plus importante chute depuis 25 ans : le continent compte environ 415.000 éléphants, soit 111.000 de moins que lors de la dernière décennie. Et le massacre continue au rythme vertigineux d'environ 30.000 éléphants par an.