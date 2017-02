Un Etat ou deux pour Israël et la Palestine ? Trump est "content avec la solution qu'ils préfèrent"

La solution à deux Etats, Israël et Palestine, "vivant côte à côte en paix et en sécurité" a été défendue par tous les présidents américains successifs depuis près d'un demi-siècle pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Depuis son installation à la Maison Blanche, Donald Trump s'est écarté de ses prédécesseurs sur le conflit, disant réfléchir "très sérieusement" à un transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem, et en s'abstenant de qualifier les colonies israéliennes d'obstacle au processus de paix.





Ces nouvelles déclarations laissent entendre que le président américain n'a pas l'intention de faire pression sur son allié israélien pour obtenir la création d'un Etat palestinien. "Nous ne dicterons pas les termes de ce que sera la paix", a ajouté le responsable. Pendant la campagne, Donald Trump s'était clairement affiché pro-israélien, tout en affirmant que s'il était élu il présiderait à un accord de paix entre l'Etat hébreu et les Palestiniens.





Benjamin Netanyahu, qui avait vu dans la victoire de son "ami, le président Trump" une "chance formidable" pour Israël, devra toutefois confronter les promesses du milliardaire américain avec la réalité encore floue de sa politique sur le conflit israélo-palestinien. Le président américain doit recevoir le Premier ministre israélien ce mercredi, à la Maison Blanche, pour la première fois depuis son entrée en fonctions.