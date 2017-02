Un étudiant crée accidentellement du TATP dans un laboratoire de l'université de Bristol

Plus de peur que de mal. Au début du mois de février, l'université de Bristol avait été évacuée après que du TATP eut été fabriqué dans l'un de ses laboratoires. Cette substance hautement explosive avait été retrouvée sur les ceintures explosives des auteurs des attaques de Paris en novembre 2015, lors de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles quelques mois plus tard, et même utilisé en "Shoe Bomber" en 2001 puis en 2005 par les kamikazes de Londres.





Autant dire que la découverte de cette substance dans les locaux de l'université britannique avait déclenché une certaine panique. La faculté avait été évacuée, un cordon de sécurité avait été mis en place pour sécuriser les étudiants ainsi que le personnel et une explosion contrôlée avait été effectuée. La conclusion de l'enquête vient d'être dévoilée : il s'agissait d'un "accident".