Un ex-député russe tué en plein centre de Kiev, en Ukraine

Opposant au régime de Vladimir Poutine, comme le note Courrier International, Denis Voronenkov avait de nombreux ennemis en Russie. L'homme politique avait d'ailleurs dû fuir le pays avec sa femme, Maria Maksakova, députée et chanteuse d'opéra, pour s'installer à Kiev en octobre 2016. Deux mois plus tard, ils obtenaient la nationalité ukrainienne, après avoir témoigné contre l'ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch, chassé du pouvoir par le soulèvement pro-européen du Maïdan en février 2014 et réfugié, lui, en Russie.





Mais Denis Voronenkov était également accusé d’escroquerie par le Comité d'enquête russe, et de corruption par le Fonds de lutte contre la corruption (FBK).