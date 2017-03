Un Français "violemment agressé" à Shanghai, l'ambassade de France en Chine appelle "à la plus grande vigilance"

Le communiqué n'établit aucun lien avec la mort d'un Chinois de 56 ans tué dimanche à Paris par un policier français et qui a provoqué plusieurs rassemblements émaillés d'incidents et de dégradations dans la capitale française. Les attaques contre les Occidentaux sont peu fréquentes en Chine. Et bien qu’il s’agisse d’un acte isolé, l’Ambassade de France appelle la communauté française "à la plus grande vigilance".