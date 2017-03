Un juge fédéral américain bloque la nouvelle version du décret anti-immigration de Donald Trump

Depuis plusieurs jours, le président et ses ministres Rex Tillerson (pour les Affaires étrangères), Jeff Sessions (la Justice) et John Kelly (la Sécurité intérieure) tentent de défendre ce décret qu'ils jugent "vital" pour la sécurité nationale et ainsi faire face aux menaces extérieures.





Mais pour ses détracteurs, il y aura malgré tout des conséquences négatives dans l'éducation et les affaires. Mardi, plusieurs sociétés dont Airbnb et Dropbox ont déposé un mémoire de soutien à l'Etat d'Hawaï, qui compte un grand nombre d'habitants d'origine étrangère et qui a décidé de poursuivre le gouvernement.





Pour Xavier Becerra, le procureur général de Californie, l'un des cinq autres Etats contestataires avec le Massachusetts, l'Oregon, le Maryland et l'Etat de New York, "le gouvernement Trump a peut-être modifié son texte discrédité, qui interdit l'entrée aux musulmans, mais il n'en a changé ni l'esprit ni les effets anticonstitutionnels".