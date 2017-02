Un membre du Congrès américain va créer une loi pour que Donald Trump consulte un psy

"Il n’est pas normal que le président des Etats-Unis, en 24 heures, écrive à propos de la mort, de la destruction, des fausses informations et du Mal, ajoute-t-il. L’aspect le plus troublant, c’est qu’il y a clairement une déconnexion avec la réalité. Lors de sa première conférence de presse à la Maison Blanche, il a aurait pu parler d’emplois ou de soins de santé. Il a parlé de la taille de la foule. Et il a menti. C’est une des choses les plus bizarres qu’on n'ait jamais vues en politique."